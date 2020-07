Crédit Agricole : Lapeyre et Sofinco Partner font la paire !

(Boursier.com) — Sofinco Partner, marque de Crédit Agricole Consumer Finance en France dédiée aux professionnels et filiale du Crédit Agricole spécialisée en crédit à la consommation, accompagne Lapeyre, en proposant une large gamme d'offres de financement -vente à crédit, crédit renouvelable et paiement fractionné- à destination de ses clients finaux.

La célèbre enseigne multispécialiste de l'aménagement de la maison -cuisines, salles de bains, menuiseries, revêtements...- met ainsi en place une large gamme d'offres de financement destinées à répondre aux besoins de ses clients. Au-delà de la clientèle en magasin, le partenariat sera étendu à l'e-commerce, avec l'intégration de la solution de paiement fractionné, 3XCB, sur le site internet de l'enseigne. Ce partenariat s'inscrit dans le 'Projet Client' de Sofinco Partner qui a pour ambitions de rehausser l'expérience client par l'innovation et la digitalisation, et de se renforcer sur le circuit B to B développant de nouvelles sources de création de valeur pour ses partenaires.

Ce partenariat avec Lapeyre permet à Sofinco Partner de renforcer ses positions sur le marché de l'équipement de la maison , déclare Stéphane Priami, Directeur général du groupe CA Consumer Finance. Patrice Lanvin, Directeur Régional Ile-de-France chez Lapeyre, ajoute : Ces offres de financement répondent à un double besoin. Du point de vue de nos clients, c'est une souplesse pour réaliser leurs achats dans nos différents points de vente. Pour notre marque, ce sont des offres qui nous permettent de fidéliser davantage nos clients .

Rappelons que depuis près de 90 ans, Lapeyre accompagne ses clients dans leurs projets d'aménagement. En 2017, Lapeyre a réaffirmé son identité, avec ses valeurs de qualité, durabilité, accessibilité et adaptabilité. Depuis, un travail sur l'offre produits est réalisé, pour répondre davantage aux usages et tendances, et correspondre au budget de chacun. En 2020, Lapeyre déploie un nouveau concept propre à ses boutiques en zone urbaine, avec l'accompagnement client au centre : Lapeyre Studio.