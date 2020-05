Crédit Agricole lance des offres de rachat sur quinze souches d'obligations senior préférées

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Crédit Agricole, agissant à travers sa succursale londonienne, a annoncé le lancement d'offres de rachat simultanées en numéraire portant sur quinze souches de ses obligations senior préférées en circulation et libellées en dollars US, en euros ou en livres sterling, sous réserve de certaines conditions décrites dans l'Offer to Purchase et le Tender Offer Memorandum.

Les Offres relatives aux Obligations libellées en dollars US portent sur l'intégralité desdites Obligations dont le montant nominal total s'élève à 3.650.000.000 dollars US. Les Offres relatives aux Obligations libellées en euros ou en livres sterling sont soumises à un plafond total d'un montant nominal à racheter de 3.500.000.000 euros (montant maximum de rachat). Le prix de rachat de certaines souches d'Obligation dépendra du taux de rendement de titres du trésor de référence ou de taux mid-swap, tel que déterminé à la date d'expiration de l'Offre ou le jour ouvré suivant cette date d'expiration, selon l'Offre concernée.

L'objet des Offres est de permettre à Crédit Agricole S.A. d'optimiser la structure de son passif et la gestion de son endettement au regard de la règlementation actuelle et future, et d'offrir de la liquidité aux investisseurs des souches d'Obligations visées.