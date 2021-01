Crédit Agricole : La Fabrique by CA lance KLS

(Boursier.com) — La Fabrique by CA lance KLS, une startup qui digitalise les processus du financement multipartenaire et accompagne les métiers à l'aide d'outils dédiés. Son premier produit, 'KLS Syndication', permet une traçabilité renforcée, une meilleure collaboration et un gain de temps significatif sur la syndication de crédits, de l'arrangement au suivi des financements.

Utilisé par les entreprises et les collectivités publiques en recherche de fonds pour soutenir leurs grands projets, le financement multipartenaire est une réponse qui permet souvent de générer un impact fort sur les territoires concernés par le projet, en termes d'emploi, d'infrastructure ou bien encore de politique environnementale.