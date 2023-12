Crédit Agricole : Jean-Paul Duhamel est nommé Directeur général de Crédit Agricole Transitions & Energies

(Boursier.com) — Jean-Paul Duhamel est nommé Directeur général de Crédit Agricole Transitions & Energies, à compter du 1er janvier 2024. Jean-Paul Duhamel intègre le Comité de direction de Crédit Agricole S.A. Jean-Paul Duhamel a commencé sa carrière au Crédit Agricole du Morbihan en occupant des fonctions commerciales et managériales dans le réseau de proximité. A partir de 2006, il intègre la Direction de l'Organisation puis de la Distribution de la Caisse Régionale. Il rejoint ensuite le Crédit Agricole Atlantique Vendée en 2010 en tant que Responsable de pôle marketing multicanal. En 2012, il intègre le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres au poste de Directeur commercial, puis de Directeur Finance et Logistique en 2017. En 2021, il est nommé Directeur général adjoint du Crédit Agricole Centre Loire.

Agé de 50 ans, ancien élève de l'University of West of England, Jean-Paul Duhamel est titulaire d'un Executive Master en gestion financière de HEC.