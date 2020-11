Crédit Agricole Italia lance une offre publique d'achat volontaire sur la totalité des actions ordinaires de Credito Valtellinese

(Boursier.com) — Crédit Agricole Italia S.p.A., filiale à 75,6% de Crédit Agricole S.A. (CASA), lance aujourd'hui une offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire pour la totalité des actions ordinaires de Credito Valtellinese S.p.A. (Credito Valtellinese), conformément au communiqué publié aujourd'hui en application de l'article 102 du décret législatif no 58 du 24 février 1998 et de l'article 37 du Règlement Consob no 11971 du 14 mai 1999.

Cette transaction se caractérise notamment par :

-la construction d'un Groupe bancaire solide et performant, à l'ancrage territorial renforcé :

-La combinaison de Crédit Agricole Italia et de Credito Valtellinese, deux banques à la même culture ancrée dans les territoires, permet de consolider le 6ème groupe bancaire en Italie, fortement engagé pour soutenir près de 3 millions de clients ;

-l'alliance de deux banques performantes, au bilan solide ;

-un projet créateur de valeur significative, pour toutes les parties prenantes :

-pour les clients de Credito Valtellinese, un Groupe bancaire à la solidité encore renforcée, en capacité de proposer une offre large de solutions financières, via tous les Métiers du Groupe Crédit Agricole, leaders en Europe et présents en Italie ;

-pour les collaborateurs de Credito Valtellinese, un groupe financier de premier plan, employeur de référence en Italie ;

-pour les actionnaires de Credit Agricole Italia, la perspective d'un retour sur investissement de plus de 10% dès 3 ans ;

-une capacité d'intégration démontrée par Crédit Agricole Italia :

-deux groupes déjà partenaires autour de la bancassurance, un réseau bien connu du Crédit Agricole, s'intégrant parfaitement au modèle économique de Crédit Agricole Italia ;

-un modèle de développement maîtrisé de Crédit Agricole Italia, dont la capacité d'intégration a été démontrée lors des dernières acquisitions en Italie ;

-une Offre attractive pour les actionnaires de Credito Valtellinese : offre publique d'achat en numéraire de Crédit Agricole Italia sur Credito Valtellinese à 10,50 euros par action, représentant une prime de 53,9% par rapport au CMPV 6-mois de Credito Valtellinese et de 21,4% par rapport au dernier1 cours officiel de Credito Valtellinese.

Ariberto Fassati, Président de Crédit Agricole Italia commente : "Credito Valtellinese partage avec nous de nombreuses valeurs fondamentales qui font la raison d'être de Crédit Agricole Italia : l'ancrage local en proximité sur le terrain, le soutien apporté aux territoires et à leur tissu social et entrepreneurial, l'amélioration de la qualité de vie de ses clients et de ses collaborateurs, la pérennité de son modèle économique. Avec cette intégration, nous avons confiance en notre capacité à générer de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. "

Giampiero Maioli, Directeur général de Crédit Agricole Italia et Directeur Groupe Crédit Agricole S.A. pour l'Italie a déclaré : "Avec cette opération, les clients et les collaborateurs de Credito Valtellinese pourront accéder aux mêmes produits et services financiers de premier ordre que Crédit Agricole Italia, et profiteront de la taille du Crédit Agricole et de sa culture d'innovation orientée client. Le groupe combiné continuera d'apporter un soutien solide à l'Italie et à ses territoires."

L'Italie est le deuxième marché domestique du Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est présent depuis longtemps en Italie, au service actuellement de 4,5 millions de clients dans le pays, via plus de 1.000 points de vente (principalement les agences de Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole FriulAdria et Agos) et avec le soutien de ses 14.000 collaborateurs, contribuant à 15% du résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A., ce qui fait de l'Italie le deuxième marché domestique du groupe Crédit Agricole.

Le Crédit Agricole en Italie se caractérise par :

-Un modèle exhaustif et résilient de banque de proximité déployé avec succès au fil des ans :

-une Banque de proximité solide et rentable avec Crédit Agricole Italia (depuis 2007, anciennement Gruppo Bancario Cariparma), servant 2,1 millions de clients, gérant 50 milliards d'euros de crédits, 72 milliards d'euros de collecte hors-bilan et générant 1,9 milliards d'euros de produit net bancaire ;

-des Services financiers spécialisés (Agos, FCA Bank, Crédit Agricole Leasing) ;

-la Gestion de l'épargne et l'Assurance (Amundi, Crédit Agricole Assurances, Indosuez, etc.) ;

-les métiers de Grandes clientèles (CACIB et CACEIS) ;

-Des partenariats forts noués avec des institutions financières italiennes, telles qu'UniCredit pour la gestion d'actifs, Banco BPM pour le crédit à la consommation ou encore Credito Valtellinese pour l'assurance vie ;

-Un solide historique de croissance durable sur l'ensemble des métiers du Groupe Crédit Agricole. En particulier, les acquisitions de Cassa di Risparmio della Spezia en 2010 et, plus récemment, de Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena et Cassa di Risparmio di San Miniato, démontrent la capacité de Crédit Agricole Italia à réaliser des transactions complexes et témoignent du bien-fondé de son modèle économique basé sur la proximité ;

-Une contribution constante au dynamisme économique local et à l'emploi avec 78 milliards d'euros de prêts au 30 septembre 2020 et le recrutement de plus de 1 250 collaborateurs en Italie depuis début 2018 ;

-Une attention portée aux territoires grâce aux Fondations italiennes actionnaires de Credit Agricole Italia, telles que Fondazione Cariparma, Fondazione Carispezia, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione CR di San Miniato et Fondazione CR e Banca del Monte di Lugo, ainsi qu'aux autres Fondations qui collaborent avec Crédit Agricole Italia dans ses activités sociales, Fondazione CR di Rimini, Fondazione CR di Cesena et Fondazione Banca del Monte e CR di Faenza.

Ainsi, le Crédit Agricole en Italie est, dans la durée, l'un des groupes bancaires les plus prospères et rentables, le 7ème plus important réseau de banque commerciale, le premier acteur de crédits à la consommation, le troisième plus grand gestionnaire d'actifs et le 6ème plus grand bancassureur-vie.