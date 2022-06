Crédit Agricole Immobilier va réhabiliter le bâtiment de l'ancienne école de soudure SNCF de la gare de Versailles Rive Droite

(Boursier.com) — A la suite de l'appel à projets lancé le 28 mai 2021, SNCF Immobilier et la Ville de Versailles, ont choisi Crédit Agricole Immobilier pour la réhabilitation du bâtiment de l'ancienne école de soudure SNCF de la gare de Versailles Rive Droite.

L'emprise foncière et le bâtiment seront cédés à Crédit Agricole Immobilier pour permettre la réalisation d'un projet immobilier mixte de type "tiers-lieu" qui accueillera des entreprises, des activités de services et notamment le transfert de la crèche du Petit-Navire. Ce programme immobilier de qualité conservera l'aspect et la structure du bâti tout en permettant une opération exemplaire en termes de qualité architecturale, d'empreinte environnementale et d'insertion urbaine.

L'appel à projets demandait aux candidats de répondre à trois engagements forts de la SNCF et de la Ville de Versailles :

- Un engagement patrimonial à travers une volonté de préservation et mise en valeur du patrimoine industriel et ferroviaire,

- Un engagement territorial par une recherche de développement de la ville en partenariat avec la collectivité,

- Un engagement environnemental par la prise en compte des enjeux du développement durable pour le projet retenu.

Désigné lauréat le 21 avril 2022, Crédit Agricole Immobilier, épaulé par l'agence CANAL Architecture dirigée par Patrick Rubin, l'AMO ferroviaire Fer Play et une équipe d'ingénieurs d'AREP, propose une mise en valeur du site. La réhabilitation du bâtiment est un véritable challenge sur le plan technique. Elle respectera les normes environnementales actuelles : isolation thermique, performance acoustique, énergies vertueuses, matériaux bio-sourcés, construction bois, réversibilité des usages, récupération des eaux de pluie. L'ensemble de ces éléments ancrent le projet dans une démarche d'éco-responsabilité et de résilience urbaine tout en préservant son aspect patrimonial.

Le programme du lauréat Crédit Agricole Immobilier, qui verra le jour en 2025, a pour ambition de créer un lieu pour partager, collaborer et inventer. Il offrira différents espaces flexibles et modulables adaptés aux besoins du territoire. Les espaces conçus pourront accueillir des activités tertiaires à destination d'entreprises locales, de start-up ou d'activités de services comme les espaces dédiés à la petite enfance avec le transfert de la crèche du Petit Navire.