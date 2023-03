Crédit Agricole Immobilier finalise l'acquisition de Sudeco auprès de Casino Immobilier

(Boursier.com) — Crédit Agricole Immobilier a concrétisé ce jour l'acquisition de Sudeco annoncée le 14 mars 2023. Sa filiale, CAI Corporate et Promotion (CAICP), a signé l'acte définitif d'acquisition de Sudeco, acteur du Property Management (syndic, gestion locative et technique) et spécialiste de l'immobilier commercial, auprès de Casino Immobilier.

Cette signature intervient après consultation des instances représentatives du personnel de Sudeco.

Avec cette opération, Crédit Agricole Immobilier devient le quatrième acteur du Property Management institutionnel en France en chiffre d'affaires lui permettant d'accélérer son ambition stratégique de rejoindre le trio de tête du secteur à horizon 2025.

Franck Helary, Directeur Général de CAI Corporate et Promotion, déclare : "Avec cette acquisition, nous développons auprès de nos clients actuels et futurs une offre d'accompagnement et de services complète, pour toutes les catégories d'actifs. La complémentarité de nos expertises et de nos implantations fait de Crédit Agricole Immobilier un acteur incontournable du Property Management et nous permet d'envisager un développement solide et fiable pour les prochains mois."

Cette transaction aura un impact négatif négligeable sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole.