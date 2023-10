Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion : certifié NF Habitat HQE

(Boursier.com) — Lors du Congrès HLM de Nantes, Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion s'est vu remettre officiellement la certification NF Habitat HQE, délivrée par Cerqual Qualitel Certification en présencede Franck Hélary, (Directeur général de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion) et Antoine Desbarrières (Président de Cerqual Qualitel). Cette certification, obtenue en juillet, permet d'affirmer la volonté de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion de livrer des logements d'une qualité supérieure, tout en réduisant leur impact environnemental et de proposer un accompagnement renforcé à ses acquéreurs.