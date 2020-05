Crédit Agricole Immobilier annonce la vente d'un immeuble de bureaux lyonnais à l'Auxiliaire

Crédit Agricole Immobilier annonce la vente d'un immeuble de bureaux lyonnais à l'Auxiliaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crédit Agricole Immobilier annonce la vente d'un immeuble de bureaux situé au 18/24 rue Garibaldi (Lyon 6ème) à l'Auxiliaire, assureur lyonnais spécialiste du bâtiment et des travaux publics, pour y accueillir son futur siège social. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Construit dans les années 80, cet immeuble bénéficiera d'une restructuration, d'une réhabilitation et d'une surélévation sur près de 4.200 m(2). Il pourra accueillir les quelques 200 collaborateurs de l'Auxiliaire.

Confié à l'agence d'architecture Archigroup, le projet intègre des espaces de travail flexibles alliant bureaux, services et espaces de réception, ainsi que 65 emplacements de parkings en sous-sols et environ 1.000 m(2) de de balcons/loggias, de terrasses accessibles et d'espaces extérieurs. Il vise les labels BBC Effinergie Rénovation et WiredScore.

"Nous sommes particulièrement fiers d'accompagner l'Auxiliaire sur ce projet de déménagement de son siège, en l'installant dans un immeuble situé au coeur de Lyon, à quelques pas de son ancien siège et dans un immeuble dont la conception a été entièrement pensée pour répondre à ses besoins et ambitions" indique Thomas Péridier, directeur de la promotion tertiaire de Crédit Agricole Immobilier.

" Nos collaborateurs sont pleinement associés à ce projet et se montrent très enthousiastes à l'idée de s'installer dans ces nouveaux locaux "ajoute Olivier Bedeau, directeur général de l'Auxiliaire.

Pour cette opération, Crédit Agricole Immobilier a été accompagné par Nexity Conseil et Transaction et par l'étude Michelez notaires. L'Auxiliaire a été accompagné par l'Étude Ader.