Crédit Agricole Immobilier : Anne-Laure Ferrand nommée Directrice Stratégie, Transformation, Communication et RSE

(Boursier.com) — Crédit Agricole Immobilier a annoncé la nomination de Anne-Laure Ferrand au poste de Directrice Stratégie, Transformation, Communication et RSE.

Anne-Laure Ferrand, 50 ans, a commencé sa carrière à l'international, tout d'abord à Londres, en qualité de Market Analyst Retail Banking Europe puis à New York au sein du cabinet d'études de marché Datamonitor en tant que Responsable Business Unit e-Commerce and Payments North America. En 2002, elle intègre la filiale Crédit Agricole Cards & Payments, anciennement CEDICAM, et occupe successivement les postes de Chef de Produit e-Commerce puis de Responsable Produits Marché Pros. A partir de 2006, elle fonde plusieurs marques de retail dans le secteur de la mode enfant en Asie et en Grande-Bretagne et développe ses compétences en entreprenariat pendant 10 ans. Elle réalise ensuite durant un an des missions de Conseil en développement à l'international et e-commerce pour des start-up dans le secteur de la mode.

En 2018, elle intègre à nouveau le groupe Crédit Agricole au sein de la filiale Crédit Agricole Payment Services en qualité de Responsable de Département Marketing et Digital.

Depuis juillet 2023, Anne-Laure Ferrand occupe le poste de Directrice Stratégie, Transformation, Communication et RSE au sein de Crédit Agricole Immobilier. Elle est rattachée à Marc Oppenheim, Directeur général de Crédit Agricole Immobilier.