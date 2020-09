Crédit Agricole Ile de France soutient deux pépites de la French Tech

Crédit Agricole Ile de France soutient deux pépites de la French Tech









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Raise et le Crédit Agricole Ile-de-France poursuivent leur soutien aux start-up innovantes en octroyant leur Prêt Expansion à deux pépites de la French Tech : Strapi, un éditeur open source de CMS headless en plein développement, et Ouihelp, un service d'aide à domicile pour personnes en perte d'autonomie.

Raise, à travers une filiale de son fonds de dotation RaiseSherpas, premier accélérateur philanthropique dédié aux star-tup françaises, et le Crédit Agricole d'Ile-de-France s'engagent aux côtés des entrepreneurs franciliens en proposant le Prêt Expansion. Lancé en 2019, ce prêt de 200 à 500 kE sans garantie, s'adresse aux entreprises franciliennes innovantes réalisant un chiffre d'affaires situé entre 1 et 10 millions d'euros.

Cette aide financière a été accordée à Strapi et à Ouihelp parmi plus de 250 candidatures et après l'étude de 100 dossiers présélectionnés par les équipes de RaiseSherpas et un comité de sélection.