Crédit Agricole Ile de France : semestre solide

(Boursier.com) — Le PNB consolidé de Crédit Agricole Ile de France s'établit à 541,1 millions d'euros, en hausse de 12,2% par rapport au 1er semestre 2020, qui n'intégrait pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie. Retraité de cet élément spécifique, le PNB progresse de 2,3%, bonifié notamment par la provision épargne logement et par la bonne tenue des commissions.

Le résultat net consolidé du semestre s'établit à 159,1 ME, en forte hausse de 93,9% par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat sous-jacent affiche un rebond de +28,3%.

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 juin 2021 de 21,5%, renforcé de 1,4 point sur un an et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d'Ile-de-France s'appuie sur une structure financière très solide pour accompagner dans la durée le redressement de l'économie.