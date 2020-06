Crédit Agricole Ile-de-France s'associe à Quai des Notaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour simplifier les démarches administratives liées au projet immobilier des futurs acquéreurs, le Crédit Agricole Ile-de-France, à travers sa startup Gustave Bonconseil, s'associe à Quai des Notaires, plateforme digitale unique, labelisée et certifiée pour tous les acteurs d'un dossier notarial. La startup du Crédit Agricole d'Ile-de-France, Gustave Bonconseil, conseille le futur acquéreur et coordonne son projet d'acquisition immobilière en Ile-de-France. Ce nouveau "home-planner" agrège des solutions innovantes pour accompagner l'acheteur à chaque étape : conseil en recherche et lors des visites avec Mon Chasseur Immo ; conseil en achat et en négociation avec ScanMonAchatImmo.com ; conseil en démarches et en formalités administratives avec QuaidesNotaires.com.

Quai des Notaires est une plateforme digitale, labellisée et certifiée pour tous les acteurs d'un dossier notarial : acheteur, vendeur, agent immobilier, notaire, banque... Elle développe et propose, depuis 2017, des innovations majeures comme un dossier digital de vente et de succession, la signature électronique des actes notariés à distance, une visio-signature certifiée des actes SSP (conforme au règlement Européen eIDAS) et le premier coffre-fort numérique en lien avec le notaire et la blockchain, encrypté, sécurisé et hébergé en France. Quai des Notaires, reconnu par le Conseil Supérieur du Notariat, connaît actuellement une forte croissance.

Ces projets de simplification des démarches immobilières s'inscrivent dans une stratégie durable et doivent permettre de s'adapter à un contexte de réduction des délais et d'hyperpersonnalisation des solutions apportées aux emprunteurs. Rappelons que malgré la crise sanitaire, le marché de l'immobilier francilien est resté très dynamique. En 2019, près de 176.600 transactions qui ont été enregistrées en Ile-de-France.