Crédit Agricole Ile de France s'associe à Mon Chasseur Immo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouveau partenariat pour Crédit Agricole Ile de France... L'établissement financier s'associe à Mon Chasseur Immo afin d'accompagner au mieux l'acheteur immobilier francilien dans sa recherche. Le Crédit Agricole d'Ile-de-France s'associe au 1er réseau national de chasseurs immobiliers à travers sa startup Gustave Bonconseil.

Mon Chasseur Immo s'appuie sur 3 valeurs clés : l'engagement, la bienveillance, et l'innovation pour tirer le meilleur parti de la technologie et délivrer la meilleure expérience client possible. Grâce à sa technologie et à son équipe de chasseurs immobiliers, il simplifie et automatise un maximum de tâches. Il détecte en temps réel les meilleures opportunités de biens mis à la vente : moteur de recherche intelligent, tri automatisé des annonces, qualification et proposition de biens ultra ciblés, mise à disposition quasi-instantanée des meilleures annonces préalablement qualifiées par téléphone...

Mon Chasseur Immo revendique d'excellentes performances puisque, 2 à 3 visites suffiraient en moyenne pour acheter un bien, soit un temps de recherche divisé par 10.