Crédit Agricole Ile-de-France recrutera 500 collaborateurs en 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crédit Agricole Ile-de-France poursuit sa politique de soutien au marché de l'emploi et notamment auprès des jeunes. Pour son réseau de 275 agences bancaires réparties sur toute l'Ile-de-France, la banque régionale recrutera 500 nouveaux collaborateurs en 2021.

Crédit Agricole d'Ile-de-France, grâce notamment à son réseau d'écoles franciliennes partenaires, va doubler nombre de stagiaires cette année. Ainsi, 102 jeunes seront accueillis, à partir du niveau bac. La banque régionale maintient également ses objectifs en matière d'alternance et continue de former, chaque année, entre 165 et 190 jeunes talents. L'alternance dans le milieu bancaire leur permet d'acquérir de l'expérience tout en découvrant les métiers du secteur (conseillers de clientèle, métiers de back-office, etc.). Elle reste une voie vers une insertion professionnelle durable. En 2020, 1 nouveau CDI sur 4 dans le réseau bancaire provient de l'alternance.

Au total, Crédit Agricole d'Ile-de-France s'engage à accompagner plus de 260 jeunes en 2021.

Malgré un ralentissement de l'activité économique francilienne, Crédit Agricole d'Ile-de-France poursuit également sa dynamique de recrutement de CDI en proposant 240 nouvelles offres d'emplois pour 2021, avec comme principal objectif de renforcer son modèle d'agences de proximité 100% humaines et 100% digitales. Au-delà des diplômes, la personnalité et les "soft skills" sont particulièrement décisifs car ils impactent fortement la qualité de la relation client. Cette ouverture permet une politique de recrutement de profils diversifiés. Ainsi en 2020, près de 34% des nouveaux collaborateurs dans le réseau d'agences bancaires n'avaient presque aucune expérience dans ce même milieu et provenaient d'horizons professionnels différents (commerce, distribution, immobilier, etc.).

Pour accompagner ce développement des compétences des collaborateurs, Crédit Agricole d'Ile-de-France dispense en moyenne 34h de formation annuelle à chaque collaborateur ainsi qu'un parcours d'intégration spécifique destiné aux nouveaux arrivants.

Au total, la banque régionale s'engage à recruter 500 nouveaux collaborateurs (CDI, apprentis et stagiaires) cette année et confirme une nouvelle fois son attachement à sa raison d'être : " agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de notre territoire".