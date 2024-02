Crédit Agricole Ile de France : net repli du résultat net consolidé en 2023

(Boursier.com) — Le PNB consolidé Crédit Agricole Ile de France s'établit à 1,018 milliard d'euros, en baisse de -12,8%. Outre l'impact négatif du retournement des taux sur la marge (augmentation inédite de la charge de refinancement, renchérissement de la collecte clientèle), il est marqué par un effet de base sur les performances de Socadif, la filiale de capital investissement, qui avaient atteint un niveau exceptionnel en 2022.

L'augmentation des frais généraux est contenue à +2,6%. Elle conduit à un RBE de 385,9 ME, en baisse de -30%. Le coût du risque représente 15 bp des encours de crédit. Le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau très bas dans un contexte économique qui se tend.

En comptes individuels, le PNB et le résultat net voient leurs baisses atténuées à respectivement -7,5% et -4,4%. Le résultat individuel s'établit ainsi à 272,1 ME.

Le résultat net consolidé de Crédit Agricole Ile de France s'établit à 244,2 ME, en baisse de- 34%.

Pour les informations financières à venir, la Caisse régionale fait le choix d'une communication semestrielle. Ainsi, la prochaine publication sera effectuée le 25 juillet 2024 sur la situation intermédiaire au 30 juin 2024.