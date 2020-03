Crédit Agricole Ile de France : mesures ciblées immédiates

(Boursier.com) — Crédit Agricole Ile de France annonce des mesures ciblées immédiates pour accompagner les Professionnels et les Entreprises dont l'activité serait impactée.

"Ces mesures visent à rechercher, au cas par cas avec nos clients, les solutions adaptées à leur besoin de trésorerie :

- permettre de reporter jusqu'à 6 mois les remboursements des crédits ;

- mettre en place une procédure accélérée d'accord de crédit en moins de 5 jours pour les situations les plus urgentes ;

- supprimer les pénalités et coûts additionnels des reports d'échéance et de crédit des clients ;

- accélérer les modalités de prises en charge des demandes d'indemnités des clients assurés".

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France suit quotidiennement l'évolution de la situation et adaptera et renforcera si nécessaire son dispositif de soutien...