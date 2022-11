Crédit Agricole Ile de France : le résultat net grimpe de 22,6% sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 30 septembre, le PNB consolidé de Crédit Agricole Ile de France s'établit à 893,3 millions d'euros, en progression de +10%. Il bénéficie d'une activité commerciale équilibrée en taux et en volumes, et du développement régulier des commissions. La marge est bonifiée par une gestion financière optimisée, permettant des opérations de restructuration d'actifs, et par une reprise de la provision épargne logement.

Le RBE se monte à 438,1 ME, en hausse de 17,6% par rapport aux 9 premiers mois de 2021.

Le coût du risque annualisé représente 13 bp des encours de crédit. La baisse des encours douteux est compensée par un renforcement de la couverture sur les encours sains, en anticipation des conséquences potentielles d'une crise énergétique.

Le résultat net consolidé sur 9 mois s'établit à 315,3 ME, en hausse de 22,6%.

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 septembre 2022 de 24,2%, renforcé de 2,8 points sur un an et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d'Ile-de-France s'appuie sur une structure financière très solide pour accompagner l'économie francilienne dans une période incertaine.

La banque réaffirme l'immobilier comme un des axes prioritaires de son développement. En outre, la Caisse Régionale intensifie son engagement en faveur de la transition énergétique auprès de ses clients PME, ETI et grands comptes. Enfin, elle poursuit son action en faveur de jeunes talents d'exception, en aidant de jeunes athlètes franciliens dans leur préparation aux échéances de 2024.