Crédit Agricole Ile de France : le résultat net grimpe de 11,6%

(Boursier.com) — Le PNB consolidé de Crédit Agricole Ile de France s'établit à 1,167 milliard d'euros, en progression de +8,6%. Il bénéficie d'une activité commerciale équilibrée en taux et en volumes, et du développement régulier des commissions. La marge est bonifiée par une gestion financière optimisée, ayant permis des opérations de restructuration d'actifs et de passifs, et par une reprise de la provision épargne logement. Le PNB de portefeuille est tiré par les résultats de SOCADIF, la filiale de capital investissement, et par l'augmentation du dividende de Crédit Agricole SA.

Le RBE s'établit à 551,6 millions d'euros, en hausse de 13,1% par rapport à 2021.

Le coût du risque représente 17 bp des encours de crédit. En renforçant la couverture des encours sains, en anticipation des conséquences potentielles d'une crise énergétique, la Caisse Régionale confirme sa gestion des risques prudente. Après un niveau très bas fin 2021, le taux de créances dépréciées sur encours brut augmente en lien avec un dossier de Place.

Le résultat net consolidé s'établit à 369,8 ME, en hausse de +11,6% (331,2 ME un an plus tôt).

Les provisions sont renforcées, la situation de liquidité est robuste, et le ratio de solvabilité global phasé estimé de 27%, en augmentation de 2,7 points sur un an, est largement supérieur aux exigences réglementaires.

La Caisse Régionale d'Ile-de-France s'appuie sur une structure financière très solide pour accompagner l'économie francilienne dans une période incertaine.

Dividende

Le Conseil d'Administration de Crédit Agricole Ile de France proposera à la prochaine Assemblée Générale de verser un dividende de 3,05 euros par CCI, représentant un rendement de 4,5% par rapport au dernier cours de l'année.

Côté perspectives, la banque confirme son ancrage local...