Crédit Agricole Ile de France : la solvabilité s'est à nouveau renforcée

(Boursier.com) — Pour l'année 2020, le PNB consolidé de Crédit Agricole Ile de France s'établit à 992 millions d'euros. Il bénéficie notamment de la bonne dynamique des encours, malgré un effet taux toujours défavorable, et de la baisse du coût de refinancement. Les commissions montrent une bonne résilience au contexte économique global. Le PNB n'intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre, alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Boétie sont enregistrées en PNB. Ceci explique la variation de -4,4% constatée entre 2019 et 2020.

La baisse des frais généraux de 0,6% montre une bonne maîtrise des dépenses alors que les charges enregistrent les coûts de gestion de la crise sanitaire ainsi que l'augmentation des taxes et cotisations aux fonds réglementaires.

Le coût du risque représente 21 bp des encours de crédit (11 bp en 2019), en lien avec les principes de prudence IFRS9 appliqués en anticipation des conséquences potentielles de la crise Covid-19. Le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau très faible de 1%.

Au final, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises dans les comptes consolidés s'établit à 158%, dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé s'établit à 211,8 ME, en recul de -12,7% sur un an en vision économique.

Des fondamentaux renforcés

Avec des provisions renforcées, un ratio de solvabilité global phasé estimé de 21,8% en augmentation de 1,5 point sur un an et largement supérieur au minimum réglementaire, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale s'appuie sur une structure financière très solide pour accompagner dans la durée le redressement de l'économie.

Soutien aux clients et au territoire francilien

Face à cette crise qui touche le territoire francilien et son économie, le Crédit Agricole d'Ile-de-France affirme plus que jamais son rôle de partenaire de confiance auprès de ses clients Professionnels, commerçants, TPE, PME : PGE, reports d'échéances, non facturation de la monétique, digitalisation des activités mais surtout, un accompagnement et des solutions personnalisés. La mise en place de "la banque des PME" et le "Label Santé by Crédit Agricole IDF" doivent permettre d'apporter des réponses toujours plus adaptées à ces professionnels et d'accompagner notre ambition de développement sur ce segment de clientèle.

En parallèle, la Banque mutualiste poursuit son accompagnement des jeunes face à l'orientation et à l'emploi en soutenant les associations "La Cravate Solidaire" et "Article 1". Elle apporte son aide aux personnes âgées et aux personnels soignants grâce à l'opération "Tous Unis Pour Nos Aînés". Les 290 actions menées par les Caisses locales en 2020 témoignent d'un engagement toujours plus fort en faveur de la région.