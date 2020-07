Crédit Agricole Ile-de-France : l'absence de dividende impacte le résultat net consolidé du semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le PNB d'activité de Crédit Agricole Ile de France s'établit à 469,7 millions d'euros, en hausse de +1,6% un an. Il bénéficie notamment du dynamisme des commissions enregistrées avant le confinement et de la croissance des encours. L'absence de versement du dividende SAS Rue La Boétie (45 ME en 2019) impacte le PNB sur ressources propres et provoque une baisse du PNB global de -9,4%, à 482,4 ME.

La baisse des frais généraux de 1,8% reflète principalement l'impact de la baisse de l'intéressement et participation. Le coût du risque annualisé représente 23 bp des encours de crédit, en augmentation par rapport au 1er semestre 2019 en lien avec les principes de prudence IFRS9 appliqués en anticipation des conséquences potentielles de la crise Covid-19. Le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau très faible de 1,1%.

Au final, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises dans les comptes consolidés s'établit à 158%, renforcé de 4 points en un an, dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé du semestre s'établit à 82,1 ME, en recul de -45,9% (151,8 ME au 1er semestre 2019).

Fondamentaux financiers solides

Avec des provisions renforcées, un ratio de solvabilité estimé de 20,1% largement supérieur au minimum réglementaire, et une situation de liquidité stable, la Caisse Régionale s'appuie sur une structure financière très solide pour continuer à accompagner le redressement de l'économie.

Perspectives

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est un partenaire indispensable aux côtés des Franciliens et de l'économie du territoire . En parallèle des mesures de soutien à ses clients, le Crédit Agricole d'Ile-de-France poursuit sa forte dynamique d'innovation pour accompagner les Franciliens dans leurs projets de vie. Dans un marché de l'immobilier de Paris et sa région toujours plus complexe pour les acheteurs, la banque régionale a lancé Gustave Bonconseil. Ce home-planner a été conçu pour faciliter le parcours immobilier des futurs propriétaires et les aider à chaque étape de leur projet immobilier, de la recherche de biens à l'emménagement dans leur nouveau logement.

L'élaboration de cette nouvelle solution s'est faite en partenariat avec un écosystème de start-up reconnues sur le marché immobilier de la région.

La Banque mutualiste se mobilise encore plus pour renforcer sa présence auprès des Franciliens. En partenariat avec Icade et Crédit Agricole CIB, le Crédit Agricole d'Ile-de-France met en place un crédit solidaire au profit de l'Institut Pasteur. La banque renonce ainsi à une partie de sa rémunération pour soutenir la lutte contre le Covid-19.

Par ailleurs, dans le cadre d'un fonds de dotation de 20 ME créé par le Groupe pour l'opération "Tous Unis Pour Nos Aînés", la Caisse Régionale a équipé en tablettes numériques les personnes âgées de 240 EHPAD afin de les aider à maintenir les liens avec leurs proches.

La banque a d'ores et déjà apporté son soutien à l'association "Petits Frères des Pauvres" en offrant des journées d'évasion pour les personnes âgées en situation d'isolement.