Crédit Agricole Ile de France : de solides résultats sur 9 mois

(Boursier.com) — Le PNB consolidé de Crédit Agricole Ile de France s'établit à 811,9 millions d'euros, en hausse de +11,7% par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2020, qui n'intégraient pas la distribution de la SAS Rue La Boétie ni le dividende de la SACAM Mutualisation. Retraité de ces éléments spécifiques, le PNB progresse de 2,3%, bonifié par un effet de base sur la provision épargne logement et par les mesures mises en place par la BCE en faveur du refinancement des banques pendant la pandémie.

Les frais généraux sont maîtrisés, si on exclut l'augmentation des cotisations aux fonds réglementaires et l'impact des éléments spécifiques, conduisant à un RBE sous-jacent hors FRU/FGDR de 389,7 MEUR, en progression de 3,8%.

Le coût du risque annualisé représente 9 bp des encours vs. 18 bp sur les 9 premiers mois de 2020. Le renforcement de la couverture du risque sur les encours sains se poursuit à un rythme plus modéré, et le risque sur les encours douteux demeure contenu, reflet de la poursuite des mesures de soutien gouvernementales. À 0,9%, le taux de créances dépréciées sur encours brut est à nouveau très faible.

Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises se renforce à 175% (154% au 30 septembre 2020), dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé sur 9 mois s'établit à 257,2 ME, en forte hausse de +70,4% par rapport la même période de 9 mois en 2020 (151 ME). Le résultat sous-jacent affiche un rebond de +22,8%.

Solides fondamentaux financiers

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 septembre 2021 de 21,4%, renforcé de 0,4 point sur un an et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d'Ile-de-France s'appuie sur une structure financière très solide pour accompagner dans la durée le redressement de l'économie.