(Boursier.com) — Le PNB de Crédit Agricole Ile de France s'établit à 625,5 millions d'euros, en progression de 15,6% sur le semestre.

Le coût du risque annualisé représente 15 bp des encours. L'amélioration des risques sur les encours douteux est compensée par un renforcement de la couverture sur les encours sains, en anticipation des conséquences potentielles du nouveau contexte géopolitique en Ukraine. Au total, le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau très faible de 0,8%, en baisse par rapport au 30 juin 2021. Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises atteint 178% (vs. 172% au 30 juin 2021), confirmant la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé au 30 juin s'établit à 222,9 ME, en hausse de 40,1% (159,1 ME un an plus tôt).

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 juin 2022 de 24,1%, renforcé de 2,6 points sur un an (21,5% de solvabilité au 30 juin 2011) et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d'Île-de-France s'appuie sur une structure financière très solide pour accompagner l'économie francilienne dans une période incertaine.