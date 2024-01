Credit Agricole grimpe, un analyste passe à l'offensive

(Boursier.com) — Le Credit Agricole se distingue à l'ouverture du marché parisien avec un titre qui prend 1,6% à 13,3 euros. Il faut dire que Morgan Stanley a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la banque verte avec un objectif remonté de 13,5 à 15,5 euros. La banque américaine estime que les résultats du quatrième trimestre des établissements financiers français et du Benelux se concentreront sur les commissions et le capital. Concernant le CA, le broker voit la dynamique de bénéfices se poursuivre et trouve que le groupe dispose d'une marge de manoeuvre pour accroître son retour aux actionnaires : il estime que le ratio de payout pourrait augmenter à 60%. Il met également en avant la solidité opérationnelle continue du prêteur français.