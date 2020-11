Crédit Agricole grimpe dans le sillage de BNP, les comptes attendus demain

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Dans le sillage de BNP Paribas, Crédit Agricole avance de 4,6% à 7,3 euros à la veille de la publication de ses comptes trimestriels. Le consensus FactSet table sur un bénéfice net de 747 millions d'euros contre 1,2 MdE un an plus tôt pour des revenus quasi stables à environ 5 MdsE. A l'image de la BNP et d'autres établissements américains, la banque verte devrait avoir profité de ses activités de marché alors que l'évolution des provisions pour créances douteuses sera scrutée de près. Le management devrait également profiter de l'occasion pour revenir sur les spéculations liées à une éventuelle reprise de Banco BPM en Italie.