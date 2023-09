Credit Agricole : Goldman Sachs assomme le titre

(Boursier.com) — Début de séance compliqué pour le Credit Agricole dont le titre cède 3,4% à 11,19 euros. La pression vendeuse est à relier à une note de Goldman Sachs qui a dégradé le dossier à 'vendre' avec une cible ajustée de 12,6 à 11,5 euros. GS devient " plus prudent " sur ses attentes en matière de bénéfices et souligne la valorisation premium de la banque verte. Le broker explique ainsi son choix par le ralentissement de la croissance des bénéfices, la valorisation et la moindre distribution de capital par rapport aux pairs.