Crédit Agricole : Gérald Grégoire est nommé Directeur général adjoint en charge du pôle Client et Développement

(Boursier.com) — Gérald Grégoire est nommé Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Client et Développement, à compter du 1er juillet 2023. Gérald Grégoire intègre le Comité exécutif de Crédit Agricole S.A.

Gérald Grégoire a commencé sa carrière au Crédit Agricole du Midi en occupant des fonctions commerciales auprès des clientèles professionnelles puis entreprises. Il rejoint Crédit Agricole S.A. en 2002 où il intègre l'Inspection Générale Groupe. En 2010, il est nommé Directeur du marché des professionnels au sein du Pôle Caisses Régionales de Crédit Agricole S.A. En 2012, il devient Directeur général adjoint du Crédit Agricole FriulAdria, en Italie, en charge des fonctions supports. En 2017, il est nommé Directeur général adjoint du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, en charge du développement du marché des entreprises et des services bancaires / assurances ainsi que des fonctions finances, risques et immobilier. En 2020, il devient Directeur général du Crédit Agricole Alsace Vosges.

Gérald Grégoire est diplômé de la Montpellier Business School.