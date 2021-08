Crédit Agricole : forte hausse des profits au T2

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Crédit Agricole SA publie ce jeudi une forte progression de ses résultats au deuxième trimestre. La deuxième banque française derrière BNP Paribas a ainsi multiplié par plus de 2 son résultat net, part du groupe, à 1,97 milliard d'euros.

Le résultat sous-jacent est aussi en forte hausse de 46% à 1,615 MdE (+30% vs niveau pré-crise). Le résultat brut d'exploitation ressort à +21,9% avec un effet ciseaux positif et une amélioration du coefficient d'exploitation 55,3% (-2,1 pp T2/T2). Le coût du risque, qui mesure l'exposition potentielle de l'établissement au non remboursement des crédits, a reculé de 66,8%. Le produit net bancaire ressort quant à lui en hausse de 18,8% à 5,82 Milliards d'euros.

Dominique Lefebvre, Président de la SAS Rue La Boétie et Président du Conseil d'administration de Crédit Agricole SA a commenté : "Avec le projet sociétal du groupe, le Crédit Agricole veut rendre possible un nouveau modèle de croissance, respectueux de l'environnement et porteur de progrès pour tous". Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole SA ajoute : "Sans surprise, les résultats sont excellents ce trimestre, au plus haut niveau historique. Fort de ses différences fondamentales, le groupe est en première ligne pour relever les grands défis de la société."