Crédit Agricole fait mieux que prévu au troisième trimestre !

(Boursier.com) — Le Crédit agricole a publié un bénéfice net très supérieur aux attentes de la place au troisième trimestre. La banque indique ainsi avoir dégagé sur la période écoulée un bénéfice net en repli de 3,6% à 1,35 Milliard d'euros, tandis que les analystes attendaient en moyenne 1,17 Milliard d'euros selon le consensus de marché.

Dans la banque de financement et d'investissement, les revenus ont crû de 4,5% sur le trimestre. Ils ont grimpé de 12,6% dans le financement, mais ont reculé de 5,7% dans les activités de marché. Les activités de banque de détail et les financements ont donc compensé le repli des activités de marché et la décollecte dans la gestion d'actifs. "Globalement, nous avons une prise de risques inférieure à celle de nos concurrents qui peut expliquer que dans des situations de très forte volatilité des marchés, nous n'avons pas des performances comparables", a expliqué la direction du groupe ce jeudi.

Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A., a commenté : "Notre bonne dynamique commerciale conforte nos très bons niveaux de rentabilité, de solidité et d'efficacité opérationnelle, parmi les meilleurs des banques européennes. Autant d'atouts pour poursuivre notre PMT 2025 et amplifier notre accompagnement de nos clients et de la société."