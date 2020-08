Crédit Agricole fait mieux que prévu au T2 !

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Crédit Agricole SA a publié ce jeudi une baisse de 21,9% de son bénéfice net au deuxième trimestre sur fond de hausse des provisions dans le contexte de crise sanitaire. L'entité cotée du groupe Crédit agricole indique ainsi que son résultat net s'est élevé à 954 ME, sur le trimestre écoulé, contre 1.222 millions un an plus tôt. Le coût du risque a quant à lui été multiplié par 2,4 à 842 millions d'euros.

"Le portefeuille de prêts est diversifié, plutôt orienté grandes entreprises (46% des encours bruts au niveau de Crédit Agricole SA) et habitat (27%)", souligne la banque qui évalue à 3,2% le taux de créances douteuses dans son portefeuille.

Dans les activités de marché et la banque d'investissement, Crédit agricole SA dit avoir enregistré entre avril et juin un niveau record d'activité dans l'origination obligataire avec un volume d'affaires multiplié par deux par rapport à l'an dernier.

Hors éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent atteint 1.107 millions d'euros, en repli de -10,9% par rapport au deuxième trimestre 2019. Cette baisse est donc attribuable en grande partie à la hausse du coût du risque. Celle-ci est, pour moitié, liée au provisionnement des risques avérés, et pour moitié à la mise à jour des paramètres du provisionnement des encours sains dans le contexte actuel.

Le PNB publié trimestriel ressort à 4.897 ME (-4,9% T2/T2).

Le ratio de CET1 est en hausse sensible (+0,6pp) à 12%, intégrant les mesures d'ajustements réglementaires de la BCE (Quick-Fix pour +41 pb) et l'impact de la remontée des marchés sur le trimestre sur les réserves latentes sur portefeuilles titres (+19 pb). Le Bénéfice sous-jacent par action du T2 est de 0,36 euro.

Le consensus 'Bloomberg' attendait un résultat net ajusté de 545,2 millions d'euros sur les trois mois clos fin juin pour des revenus de 4,9 MdsE.

La liquidité de l'établissement s'inscrit en hausse avec 405 MdsE de réserves au 30/06, en hausse de 67 MdsE par rapport au 31/03/2020. 96% du programme de financement MLT de marché de 12 MdsE a été réalisé à fin juillet.

Commentant ces résultats et l'activité de Crédit Agricole S.A. au deuxième trimestre 2020, Philippe Brassac, Directeur Général, a déclaré : "Notre Groupe fait face sans dommage à un trimestre choc. La crise sanitaire, inédite, a impacté mécaniquement l'économie. En tant que première banque en France, nous avons massivement soutenu nos clients. Et nos résultats sont solides : un RBE en croissance sur le semestre, une forte hausse des ratios CET1, l'un des meilleurs niveaux de provisionnement du risque en Europe, le tout au service de la reprise."