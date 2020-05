Crédit Agricole fait mieux que prévu au premier trimestre

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Crédit Agricole SA a publié un PNB sous-jacent au

T1 de 5,137 MdsE. Le résultat net ajusté part du groupe s'inscrit à 652 millions d'euros sur la période, en repli de 18,1%. L'établissement bancaire fait donc mieux que le consensus de place qui était situé à moins de 500 millions d'euros. Le résultat publié est de 638 ME (-16,4%).

La hausse du coût du risque se situe à 621 ME, gonflée principalement par les provisionnements sur les encours sains (223 ME au T1). Le ratio de CET1 est en baisse (-0,7 pp) à 11,4%, intégrant le débouclement de 35% du switch (-44 pb), l'impact de l'affectation du dividende 2019 en réserves suite à la recommandation de la BCE (+60 pb), et un impact des effets de marché négatifs sur les réserves latentes sur portefeuilles titres (-33 pb).

Le bénéfice sous-jacent par action T1-2020 s'inscrit à 0,17 euro. Le direction n'a pas délivré de prévisions pour l'ensemble de l'année 2020.

Pour soutenir ses clients dans un contexte de crise économique liée au Covid-19, le Groupe bancaire s'est aligné sur les stratégies des pouvoirs publics, en prenant des mesures ciblées pour chaque catégorie de clients. Dès le 6 mars, pour répondre aux problématiques de trésorerie de ses clients, le Groupe Crédit Agricole a annoncé la mise en place de moratoires de 6 mois sur les remboursements de crédits pour les clients entreprises et professionnels dont l'activité aurait été impactée par le Covid-19.

Face à la crise, le Groupe a réaffirmé son engagement sociétal, qui est au coeur de sa raison d'être, "Agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société". Un soutien est apporté aux soignants, aux populations fragiles et à la recherche, via des dons de matériel médical par exemple. Les plateformes "Loop" et "J'aime mon territoire" ont été créées dans les Caisses régionales.

Le Groupe a mis en place, dès le 8 avril, un fonds de solidarité de 20 millions d'euros pour les personnes âgées et les aidants. Dès le 23 mars, 39,2 millions d'euros ont été engagés par les assurances au fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics en faveur des TPE et des indépendants des secteurs particulièrement touchés par la crise. Le 18 mars, Crédit du Maroc a alloué 8 ME à la participation au fonds de solidarité national, et le 31 mars, Crédit Agricole Italia a consacré 2 ME de dons à la Croix Rouge italienne et aux hôpitaux. Au total, ce sont plus de 70 ME de dons via des fonds de solidarité.