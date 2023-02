Credit Agricole : et maintenant ?

(Boursier.com) — Credit Agricole recule de 0,8% à 11,70 euros, alors que les analystes continuent de s'ajuster après que le groupe a dévoilé des comptes plus solides que prévu au quatrième trimestre, à la faveur notamment d'une baisse de son coût du risque et du dynamisme de ses activités de marché, et a confirmé ses perspectives pour 2025. Sur les trois mois clos fin décembre, la banque (Crédit Agricole S.A) a enregistré un bénéfice net en hausse de 9% à 1,56 milliard d'euros pour un Produit net bancaire de 5,97 MdsE, en hausse de 2,7%. Les charges d'exploitation, surveillées par le marché, ont reculé de 4,3% à 3,56 MdsE et les provisions pour pertes sur prêts ont atteint 443 ME. Le ratio CET1 'full-loaded' ressort à 11%.

Comme ses concurrents français BNP Paribas et Société générale, Crédit agricole SA (CASA) a profité du dynamisme de ses activités sur les taux, changes et matières premières, où ses revenus ont crû de 23%. Globalement, dans la banque de financement et d'investissement, les revenus ont progressé de 14,8%.

Morgan Stanley a ajusté la mire de 10 à 11 euros tout en restant à 'sous-pondérer', tandis que les analystes de JP Morgan et de Credit Suisse ont souligné quant à eux que le quatrième trimestre avait profité d'une solide performance tant dans la banque de financement et d'investissement que dans l'assurance où les revenus ont bondi de 51%...

La banque prévoit de verser un dividende de 1,05 euro par action au titre de l'exercice 2022. Pour 2025, la banque vise un résultat net annuel supérieur à 6 milliards d'euros, ainsi qu'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) au-dessus de 12%.