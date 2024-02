Crédit Agricole et la BEI renforcent leur partenariat de financement de la transition énergétique et d'innovation en entreprise

(Boursier.com) — Crédit Agricole et le groupe BEI renforcent leur partenariat pour le financement de la transition énergétique et l'innovation des entreprises françaises et européennes. Crédit Agricole et le groupe Banque Européenne d'Investissement confirment leur engagement commun pour soutenir et amplifier à partir de 2024 leurs financements dans la transition écologique des PME et ETI françaises et européennes.

En 2023, le Groupe BEI a signé avec le Crédit Agricole 4 opérations de prêt et deux opérations de garantie via le FEI au titre de la garantie européenne InvestEU pour un montant total de plus de 1,6 milliard d'euros.

Ces 6 accords signées permettent d'offrir une large gamme de financements à la hauteur des besoins des entreprises dans le cadre de leur transformation vers une économie bas carbone. Quatre opérations de financements de la BEI en France visent au renforcement du soutien à la mobilité verte, à la transition énergétique climatique, à l'innovation et à la numérisation (735 ME). Deux opérations de garantie du Fonds européen d'investissement dans le cadre du programme InvestEU de la Commission européenne permettent d'accorder des financements dans les domaines de l'innovation et du développement durable en France : 85 ME pour des investissements de PME et ETI dans l'innovation et la numérisation et 210 ME pour soutenir le développement durable de PME du secteur agricole.

Le groupe Crédit Agricole est l'un des partenaires les plus importants pour le Groupe BEI, le premier en France en termes de volumes de financements. Les deux entités s'engagent à renforcer leur collaboration à partir de 2024 sur des projets d'investissement communs et des domaines stratégiques. Cette dynamique de coopération entre Crédit Agricole et le Groupe BEI permet d'identifier plusieurs pistes de collaboration pour la mise en oeuvre de nouveaux projets dans les domaines de la transition énergétique, l'éducation et la santé publique, la bioéconomie, et à travers de nouveaux programmes régionaux en coopération avec le FEI.