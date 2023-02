Crédit Agricole entre au capital de France Carbon Agri

(Boursier.com) — France Carbon Agri, le mandataire leader en France de projets agricoles bas carbone, conforte son développement avec l'entrée à son capital du Crédit Agricole.

Partenaire financier de référence du monde agricole et engagé dans la lutte contre le changement climatique, le Crédit Agricole souhaite jouer un rôle de premier plan au sein de France Carbon Agri afin d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets de décarbonation et de séquestration du carbone ainsi que la valorisation d'une offre de crédits carbone agricole français de qualité.

Pour Samuel Vandaele, Président de FCAA, " l'entrée du Crédit Agricole au capital de FCAA est un signal fort quant à la qualité économique et sociétale du projet porté par FCAA. Nous sommes très heureux de compter parmi nos actionnaires un acteur bancaire de référence en France et en Europe et leader sur le marché français de l'agriculture ". Dominique Lefebvre, Président de la Fédération National du Crédit Agricole et de Crédit Agricole S.A., ajoute : "Dans le cadre de son projet sociétal, le groupe Crédit Agricole a décidé de s'engager aux côtés de l'agriculture française pour contribuer pleinement à la lutte contre le changement climatique en accompagnant notamment le développement des pratiques bas carbone et la structuration de la filière carbone. Dans cette perspective, nous souhaitons devenir un partenaire privilégié de France Carbon Agri dont l'action vise à soutenir l'émergence de projets agricoles de décarbonation et de séquestration du carbone partout en France".

France Carbon Agri accompagne plus de 3.000 agriculteurs, plus de 60 développeurs de projets locaux et 50 entreprises contributrices pour conduire des projets agricoles bas carbone selon les meilleurs standards scientifiques et en conformité avec les méthodologies du Label Bas Carbone. Apportant un gage de qualité en termes de standard, de suivi et de traçabilité, France Carbon Agri rapproche les filières agricoles bas carbone des entreprises qui souhaitent apporter leur contribution "climatique" à des projets de territoires dans le cadre de leur stratégie carbone et de RSE.