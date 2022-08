Crédit Agricole : encore du soutien

(Boursier.com) — En hausse de 0,5% à 9,90 euros, Crédit Agricole progresse ce mercredi en bourse de Paris. Dernière grande banque française à publier ses trimestriels, l'établissement a particulièrement assuré la semaine dernière en dévoilant des résultats supérieurs aux attentes des analystes au deuxième trimestre grâce à un niveau d'activités record dans la banque d'investissement, la volatilité des marchés ayant entraîné une forte demande d'instruments de couverture. Le bénéfice net a ainsi atteint 1,98 milliard d'euros pour un produit net bancaire en hausse de près de 9% à 6,33 MdsE. Les comptes ont aussi profité d'une baisse de plus de 27% du coût du risque sur la période, alors qu'au premier trimestre, les provisions - d'un peu plus d'un milliard d'euros - liées à son exposition à la Russie et à l'Ukraine avaient plombé ses résultats.

Parmi les derniers avis de brokers, Citi a ajusté sa cible de 14,2 à 13,8 euros, tout en restant à l'achat', tandis que Morgan Stanley a ajusté son curseur de 10 à 10,4 euros avec un avis à 'sous-pondérer'. Oddo BHF avait auparavant rehaussé son objectif de cours de 12,8 à 13,2 euros avec un avis à 'surperformer', tandis que Jefferies ('conserver') a souligné que le bénéfice du groupe bancaire avait dépassé le consensus de plus de 60%, tiré par des revenus beaucoup plus importants que prévu... L'analyste a mis également en avant des coûts maîtrisés et des provisions bien inférieures. Le ratio CET1 de 11,1% constitue aussi une bonne surprise, selon le spécialiste.