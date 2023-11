Crédit Agricole : encore dans le vert

(Boursier.com) — Crédit Agricole monte encore de 0,7% à 11,80 euros, alors que le groupe a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu hier, aidés par la performance de sa division de financement et d'investissement et de l'activité banque de détail. La banque verte a enregistré sur la période allant de juillet à septembre un résultat net part du groupe en hausse de 33% à 1,75 Milliard d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant inférieur à 1,40 MdE.

Le produit net bancaire trimestriel est ressorti à 6,34 Milliards d'euros, en hausse de 19% en rythme annuel, battant, ici aussi, le consensus de place qui était de moins de 6 MdsE.

Les activités de financement et d'investissement de la banque ont progressé de plus de 9% au troisième trimestre, soutenues par une progression de 25,6% des activités sur les taux, devises et matières premières. La banque de détail en France a fait part sur la période des ventes quasiment stables, en hausse de 0,4%.

Les charges ont été bien maîtrisées dans le contexte inflationniste ambiant. Le coefficient d'exploitation ressort à 53,4% sur 9 mois inférieur à la cible PMT et le ROTE à 13,5% traduisant une rentabilité élevée.

Parmi les derniers avis de brokers, MedioBanca a relevé sa recommandation à 'neutre' en visant un cours de 13,1 euros.