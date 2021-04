Crédit Agricole : en passe de prendre le contrôle de Creval

(Boursier.com) — Crédit Agricole est en train de gagner son pari. La filiale italienne de la banque verte a obtenu le soutien d'un nombre suffisant d'actionnaires de Credito Valtellinese (Creval) pour prendre le contrôle de plus de 50% de l'établissement transalpin. Pour séduire les actionnaires jusqu'ici réticents de Creval, le CA a finalement annoncé que son offre de 12,5 euros par action n'était plus conditionnée au seuil de souscription de 90%.

Crédit Agricole Italia a ainsi précisé que des actionnaires détenant une part cumulée de 27,2% de Creval avaient accepté cette offre ou confirmé qu'ils le feraient. En ajoutant les 22,6% de Creval déjà souscrits à la date de mardi et les 2,5% que CAI avait achetés sur le marché par blocs d'actions, la filiale italienne du Crédit agricole contrôle potentiellement la majorité du capital de Creval. L'offre de rachat, qui devait se clôturer ce mercredi, a été prolongée jusqu'à vendredi.

"À la lumière de l'offre améliorée reconnaissant enfin le succès du redressement et la valeur de Creval par Credit Agricole Italia, nous apportons nos actions", a déclaré à 'Bloomberg', Viatcheslav Pivovarov, directeur général d'Alta Global, qui détient plus de 5% de Creval. "Nous adoptons une approche constructive" et voyons la logique stratégique de cette transaction qui débloque de la valeur pour les deux groupes d'actionnaires.