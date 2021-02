Crédit Agricole : en forme !

Crédit Agricole : en forme !









Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Le Crédit Agricole est en grande forme en bourse ce mercredi. En hausse de 2,7% à 11,7 euros, le titre de la banque porte ses gains depuis le début de l'année à près de 12%, contre une progression d'environ 4% pour le CAC40. L'action est soutenue par plusieurs notes d'analystes, dont une de JP Morgan qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur le dossier et vise désormais 15,5 euros contre 12 euros précédemment. Le ratio rendement/risque de la banque française "est très attractif", avec une croissance des revenus plus forte et un potentiel de distribution plus élevé qui n'est pas totalement pris en compte, détaille JPM.

Barclays a également revalorisé le titre de 12,1 à 14 euros tout en restant à 'surpondérer' sur la valeur, l'une de ses préférées dans le secteur. Enfin, Jefferies a ajusté son objectif de 12,1 à 13,4 euros ('achat').