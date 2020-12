Crédit Agricole : émission de titres subordonnés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crédit Agricole informe les porteurs de titres subordonnés (FR0014000TE6) que le montant définitif de l'émission de Titres Subordonnés Crédit Agricole SA à taux fixe et intérêts trimestriels décembre 2020/ décembre 2030 est de 67,38 millions d'euros euros représenté par 4.492 titres de 15.000 euros de nominal.

L'opération était d'un objectif de montant nominal de 30 ME susceptible d'être porté à un objectif de montant nominal maximum de 450 ME pour un taux fixe et intérêts trimestriels de 1,15% sur la période décembre 2020/2030.