Crédit Agricole du Morbihan : tassement des bénéfices annuels

(Boursier.com) — Après une année 2022 exceptionnelle qui s'est traduite par une hausse de 12,9% du PNB au 31 décembre 2022, le Produit Net Bancaire Social 2023 de Crédit Agricole du Morbihan s'établit à 233,1 millions d'euros en baisse de -4,1% par rapport à l'exercice précédent.

Les charges de fonctionnement progressent modérément à 148,7 ME en social soit +1,1%. Les augmentations salariales, dans le contexte inflationniste actuel, et la légère croissance de l'effectif entraînent une hausse de 5,9% des frais de personnel.

Le Résultat Brut d'Exploitation Social s'élève à 84,4 ME, en baisse de -12,1% après une année 2022 exceptionnelle (+22,5%).

Le taux de créances douteuses et litigieuses remonte à 1,87% (1,58% au 31 décembre 2022 sur base consolidée). Le taux de couverture qui rapporte les dépréciations aux encours de créances clientèles douteuses et litigieuses est en baisse à 55,88% contre 57,96% au 31 décembre 2022 (sur base consolidée) tout en demeurant adapté au niveau de risque estimé sur ces dossiers.

Le coût du risque sur base sociale s'élève à 29,9 ME dont 17,4 millions d'euros concentrés sur quelques clients en difficulté et 10,9 ME de dotations aux provisions collectives et filières. Cette nouvelle dotation aux provisions collectives et filières traduit la volonté de la Caisse Régionale d'intégrer les effets potentiels du dérèglement climatique sur nos filières provisionnées.

Les encours de provisions sur créances douteuses sur base consolidée s'élèvent à 107,3 ME. Le taux de couverture global se porte à 3,08% sur base consolidée.

Après un impôt sur les sociétés de 6,8 ME, le Résultat Net Social s'établit à 50,1 ME (51,2 ME au 31 décembre 2022).

Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 51,7 ME au 31 décembre 2023 (82,3 ME en 2022), en baisse de -37,2%. Cette diminution est liée notamment à la baisse de -19,9 ME du PNB et à la hausse du coût du risque de - 20,8 ME alors que la charge d'impôt diminue de 12,3 ME.

Structure financière solide

La structure financière de la Caisse Régionale confirme sa solidité avec 1,973 milliard d'euros de capitaux propres consolidés, part du Groupe au 31 décembre 2023. Le ratio CET 1 s'élevait à 26,02% au 30 septembre 2023.

La Caisse Régionale du Morbihan respecte, au 31 décembre 2023, tous les indicateurs de suivi du risque de liquidité. Il s'agit notamment des limites internes d'endettement à court et à moyen terme et du ratio LCR qui s'établit à 112,8% au 31 décembre 2023 (pour une exigence réglementaire de 100%).

Le total du bilan consolidé au 31 décembre 2023 s'établit à 13,4 MdsE, les capitaux propres et les dettes représentent respectivement 14,7% et 85,3% du bilan consolidé.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 27 mars 2024, le versement d'un dividende de 2,87 euros par titre (soit 4,29% de rendement sur le cours moyen 2023).

Perspectives

L'année 2024 s'annonce complexe en termes économiques, financiers et géo politiques, ce qui pourrait avoir des répercussions sur nos clients et notre activité. Comme par le passé, fort de sa solidité financière et conformément à ses valeurs, le Crédit Agricole du Morbihan se tiendra aux côtés de ses clients et continuera à soutenir les projets du territoire.

Dans le prolongement de la stratégie du groupe, le Crédit Agricole du Morbihan prendra une part active dans l'accompagnement de ses clients tant dans leurs développements que sur leurs transitions énergétiques, afin qu'ils puissent réduire leur empreinte carbone.