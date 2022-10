Crédit Agricole du Morbihan : solide assise de solvabilité

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire Social de Crédit Agricole du Morbihan s'établit à 191,4 millions d'euros en hausse de +13,2% par rapport à l'exercice précédent.

La marge d'intermédiation est stable à 76,8 ME (+0,1%). Les charges de fonctionnement, qui s'élèvent à 109,3 ME, progressent significativement de 6,8% tout en restant très inférieures à la progression du produit net bancaire.

Le Résultat Brut d'Exploitation s'élève à 82,1 ME, en hausse de 23%.

Le taux de créances douteuses et litigieuses est toujours en baisse à 1,55% (1,68% au 31 décembre 2021 sur base consolidée). Le taux de couverture qui rapporte les dépréciations aux encours de créances clientèles douteuses et litigieuses est en sensible baisse à 59,8%. Il était de 61,66% à fin décembre 2021.

Le coût du risque sur base sociale s'élève à 5,2 ME dont 5,3 ME de dotation aux provisions collectives et filières.

Devant ce coût du risque 2022 très limité et tenant compte des contextes sanitaire, géopolitique et économique incertains, la Caisse Régionale a décidé de doter le Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) de 19,2 ME. Cela permet à la Caisse Régionale de maintenir un niveau de couverture des risques prudent.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan précise ne détenir aucune exposition directe sur des contreparties ukrainiennes ou russes.

Après un impôt sur les sociétés de 12,9 ME, le Résultat Net Social s'établit à 45,1 ME au 30 septembre 2022 (38,3 ME au 30 septembre 2021).

Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 72,1 ME au 30 septembre 2022 (55,8 ME au 30 septembre 2021).

Structure financière solide

La structure financière de la Caisse Régionale confirme sa solidité avec 1,942 MdE de capitaux propres consolidés, part du Groupe au 30 septembre. Le ratio CET 1 s'élevait à 26,57% au 30 juin 2022.

La Caisse Régionale du Morbihan respecte, au 30 septembre, tous les indicateurs de suivi du risque de liquidité. Il s'agit notamment des limites internes d'endettement à court et à moyen terme, et du ratio LCR qui, calculé sur 2022, s'élève en moyenne à 177% (pour une exigence réglementaire de 100%). Il s'établit à 180,8% au 30 septembre 2022.

Perspectives

Depuis le début de la crise sanitaire, la CRCAM Morbihan s'est donné pour objectif de renforcer sa proximité et l'accompagnement de ses clients. Cette mobilisation et cette envie d'apporter plus à ses clients demeurent intactes et se poursuivent dans un environnement économique et géopolitique qui s'est fortement complexifié depuis le début d'année 2022.

Malgré cet environnement complexe, la Caisse Régionale aborde l'avenir avec sérénité grâce à la croissance de son nombre de clients et à son assise de solvabilité extrêmement solide qui lui permettent d'étendre son action au service du Morbihan et des Morbihannais.