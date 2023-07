Crédit Agricole du Morbihan : Le Résultat Net consolidé part du groupe ressort à 46,1 ME au 30/6

(Boursier.com) — Après une année 2022 exceptionnelle qui s'est traduite par une hausse de 19,9% du PNB au 30/06/22, le Produit Net Bancaire Social s'établit à 132,3 ME en baisse de 5,4% par rapport à l'exercice précédent. Bien que l'activité commerciale soit restée dynamique, la marge d'intermédiation est en baisse prononcée en raison de la forte et brutale remontée des taux d'intérêts de l'année 2022 qui s'est répercutée rapidement sur la collecte et le refinancement, mais beaucoup plus lentement et progressivement sur la production des nouveaux crédits. Ce décalage s'explique principalement par la réglementation sur le taux de l'usure qui n'a pas permis de répercuter l'augmentation des prix de notre matière première dans les prix de nos crédits.

Par ailleurs, la provision épargne logement est inchangée au 1er semestre 2023 (vs une reprise de 8,3 millions d'euros en 2022). La hausse des dividendes reçus, dont +3,3 millions d'euros de la SAS rue La Boétie (holding des Caisses Régionales détenant la participation majoritaire dans Crédit Agricole SA), est venue en partie compenser la baisse de la marge d'intermédiation.

Les charges de fonctionnement progressent modérément à 75,2 ME soit +1,4%. Les augmentations salariales, dans le contexte inflationniste actuel, et la légère croissance de l'effectif entrainent une hausse de plus de 5% des frais de personnel. Cette hausse est en partie absorbée par la baisse de l'intéressement et participation. Il est également à noter une baisse de la cotisation au "Fonds de Résolution Unique" arrivant à la cible projetée et de la contribution sur la valeur ajoutée (CVAE). Enfin, l'impact de la réforme des retraites vient réduire le montant des provisions à constituer au titre des indemnités de fin de carrière.

Le Résultat Brut d'Exploitation s'élève à 57,1 ME, en baisse de 13,1% après un premier semestre 2022 exceptionnel (+36,3%).

Le taux de créances douteuses et litigieuses remonte légèrement à 1,64% contre 1,58% au 31 décembre 2022 (sur base consolidée). Le taux de couverture qui rapporte les dépréciations aux encours de créances clientèles douteuses et litigieuses est en légère baisse à 56,34% contre 57,96% au 31/12/2022 (sur base consolidée).

Le coût du risque sur base sociale s'élève à 7,8 ME dont 5,5 ME concentrés sur quelques clients en difficulté, 1,1 ME de dotations aux provisions collectives et filières et le solde concerne des déclarations de risques opérationnels.

La Caisse Régionale a décidé de doter le Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) de 4,2 ME, lui permettant ainsi de maintenir un bon niveau de couverture des risques.

Les encours de provisions sur créances douteuses sur base consolidée s'élèvent à 95,4 ME. En prenant en compte cet élément ainsi que les provisions sur encours sains et sensibles et également le FRBG, le taux de couverture global se porte à 2,90% sur base consolidée.

Après un impôt sur les sociétés de 5,3 ME, le Résultat Net Social s'établit à 39,9 ME, contre 41,6 ME au 30/06/2022.

Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 46,1 ME au 30 juin 2023, contre 57,7 ME en 2022, en baisse de 20,2%.

Une structure financière solide

La structure financière de la Caisse Régionale confirme sa solidité avec 1.900 ME de capitaux propres consolidés, part du Groupe au 30 juin 2023. Le ratio CET 1 s'élevait à 25,77% au 31 mars 2023. De même, la Caisse Régionale du Morbihan respecte, au 30 juin 2023, tous les indicateurs de suivi du risque de liquidité. Il s'agit notamment des limites internes d'endettement à court et à moyen terme et du ratio LCR qui s'établit à 116,8% au 30 juin 2023 (pour une exigence réglementaire de 100%).

Le total du bilan consolidé au 30 juin 2023 s'établit à 13,8 Milliards d'euros, les capitaux propres et les dettes représentent respectivement 13,7% et 86,3% du bilan consolidé. En structure de dettes, les principales sources de financement sont constituées des dettes envers la clientèle, essentiellement dépôts à vue et à terme (29,6% de l'ensemble des dettes) et des dettes envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles internes de refinancement du Groupe (64,8% de l'ensemble des dettes).

Le cours du Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) du Crédit Agricole du Morbihan coté sous le code ISIN FR0000045551 a augmenté sur la période. Il s'élève à 75,75 euros au 30 juin 2023, contre 55,50 euros au 31 décembre 2022.

L'Assemblée Générale du 22 mars 2023 a voté le versement d'un dividende de 2,94 euros par titre (soit 4,80% de rendement sur le cours moyen 2022). Il a été versé en juin 2023.

Perspectives

Dans l'environnement complexe actuel, caractérisé par de nombreuses incertitudes, le Crédit Agricole du Morbihan continue d'accompagner le développement économique de son département en étant à l'écoute et au plus proche des préoccupations de ses clients.

En cohérence avec la stratégie du groupe Crédit Agricole, la Crédit Agricole du Morbihan a décidé de prendre une part active à la transition énergétique et au développement des énergies renouvelables sur son territoire. A ce titre, une nouvelle direction " RSE et Transition " a été créée. Son objectif est notamment d'accompagner au plus vite tous nos clients vers des investissements permettant de réduire leur empreinte carbone.