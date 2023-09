Crédit Agricole : des analystes refont leurs comptes

(Boursier.com) — Semaine compliquée pour le secteur bancaire dans un marché boursier chahuté en cette rentrée de septembre... Le Credit Agricole se stabilise ce jeudi à 11,25 euros, tandis que les analystes refont leurs comptes, à l'image de JP Morgan qui a ajusté le curseur de 12,5 à 12,8 euros avec un avis à 'sous-pondérer'. La pression vendeuse était venue auparavant de Goldman Sachs qui a dégradé le dossier à 'vendre' avec un cours cible ajusté de 12,6 à 11,5 euros. GS est devenu "plus prudent" sur ses attentes en matière de bénéfices et a souligné la valorisation "premium" de la banque verte. Le broker expliquait ainsi son choix par le ralentissement de la croissance des bénéfices, la valorisation et la moindre distribution de capital par rapport aux pairs...

Parmi les autres avis de brokers, la Deutsche Bank avait au contraire remonté le curseur de 12,1 à 13 euros avec un avis à 'conserver', tandis que BNP Paribas Exane a maintenu sa recommandation à 'neutre' avec un objectif légèrement relevé à 14,70 euros.