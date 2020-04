Credit Agricole : décision attendue

Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Crédit Agricole chute de près de 4% à 6,45 euros ce mercredi, alors que les établissements financiers suspendent la distribution de leurs dividendes les uns après les autres.

La banque verte va ainsi solliciter son conseil d'administration sur cette éventuelle suppression. "Nous avons pris connaissance des recommandations de la BCE concernant le versement des dividendes. La décision de proposer à l'AG de reporter le versement des dividendes, ou de modifier le montant des dividendes, et ce, après le 1er octobre, revient au conseil d'administration de Crédit Agricole SA", a indiqué la banque. "Nous allons donc solliciter le conseil d'administration, au plus tard d'ici le 14 avril, date du prochain conseil".

Rappelons que la BCE a demandé aux banques de suspendre leurs dividendes et leurs rachats d'actions jusqu'au 1er octobre prochain, au moins, pour privilégier leur solvabilité et leur capacité de prêt aux entreprises et aux ménages dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Parmi les derniers avis d'analystes sur le dossier, Goldman Sachs est repassé de 'neutre' à 'achat' en ciblant un cours de 11,90 euros...