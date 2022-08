Crédit Agricole de Touraine Poitou : une bonne solidité financière

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole de Touraine Poitou progresse de +10,8% à 170 millions d'euros, avec notamment 25 ME de produits exceptionnels issus de : l'accroissement des dividendes versés par Crédit Agricole SA, une reprise de provision sur l'épargne logement suite à la hausse des taux, et l'ajustement de modèle de couverture de taux.

Les charges générales d'exploitation de 92,9 ME (+3,8% sur un an) sont maîtrisées tout en poursuivant la politique de recrutement et de formation (90 nouveaux embauchés CDI sur le semestre pour renforcer les lignes commerciales et créer des viviers pour offrir toutes les compétences attendues lors des prises de postes) ainsi que l'investissement dans le réseau d'agences et le digital. Les encours en défaut baissent de 0,22 point sur un an à 1,49%, pour un coût du risque net de 24,3 ME.

Le résultat net social progresse de +10,1% à 44,5 ME. Le résultat net consolidé (en normes IFRS) progresse de +30,5% à 58,1 ME, sous l'effet des mêmes éléments que dans les comptes individuels, auxquels s'ajoutent la progression du résultat de la filiale de capital investissement CATP Expansion et l'augmentation de valeur des swaps de couverture.

Le ratio de solvabilité à 27,9% (à fin mars 2022, pour une exigence réglementaire de 10,5%), est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 172 % pour un seuil réglementaire à 100%.

Perspectives

L'accroissement du fonds de commerce reposera sur la satisfaction des besoins clients dans une approche innovante de long terme reposant sur des salariés compétents et engagés.