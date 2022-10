Crédit Agricole de Touraine Poitou : un ratio de solvabilité de 26,7%

(Boursier.com) — Dans la continuité des résultats semestriels, le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole de Touraine Poitou progresse de +7,7% à 234 millions d'euros en bénéficiant de plusieurs produits exceptionnels pour un montant proche de 25 ME (accroissement des dividendes versés par Crédit Agricole SA, reprise de provision sur l'épargne logement suite à la hausse des taux, effet favorable de l'ajustement du modèle de couverture de taux).

Les charges générales d'exploitation de 139,5 ME (+4,2% sur un an) demeurent maîtrisées tout en contribuant à la sauvegarde du pouvoir d'achat des salariés par les mesures salariales complémentaires et tout en poursuivant les recrutements et la formation (avec 124 nouveaux embauchés en 2022 afin de renforcer les lignes commerciales et créer des viviers), ainsi que l'investissement dans le réseau d'agences et le digital.

Le coût du risque net est de 21,6 M avec un renforcement des provisions d'anticipation eu égard au contexte macro-économique alors que le risque causé reste très faible.

Le résultat net social progresse de 10% à 62,3 ME. L'évolution du résultat net consolidé est renforcé de 27,8% à 81,2 ME par la progression de la filiale de capital investissement CATP Expansion et par l'augmentation de valeur des swaps de couverture.

Le ratio de solvabilité à 26,7% (exigence réglementaire de 10,5%) est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire.

Perspectives

Le nouveau projet d'Entreprise "Ensemble 2025" se met en oeuvre pour accompagner toutes les transitions, énergétiques et sociétales, et toutes les clientèles. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou continuera de s'appuyer sur des approches innovantes de long terme reposant sur des salariés compétents et engagés. Il continuera ainsi à agir pour le territoire et à renforcer la cohésion sociale, notamment avec le soutien des associations et partenaires qui dépassera les 1,6 ME sur l'exercice, intégrant cette année une solidarité internationale à destination des Ukrainiens et un accompagnement des étudiants avec la création de la Bourse d'Etudes du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.