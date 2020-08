Crédit Agricole de Touraine Poitou : très solide financièrement

Crédit Agricole de Touraine Poitou : très solide financièrement









Crédit photo © Crédit Agricole

(Boursier.com) — Le Produit net bancaire d'activité de Crédit Agricole de Touraine Poitou augmente de +4,2 millions d'euros au 30 juin 2020, alors que l'ensemble du Produit net bancaire s'établit à 130,7 ME.

Les charges générales d'exploitation sont stables (-0,4%), malgré les coûts exceptionnels dont la généralisation d'ordinateurs mobiles à l'ensemble des collaborateurs pour servir les clients en toutes circonstances. Le coût du risque est maîtrisé à 9,2 ME (+1,2 ME par rapport à 2019) avec des provisions sur encours sain encore renforcées de +1,4 ME (y compris l'intégration des effets macroéconomiques de la pandémie dans les modèles d'anticipation du risque) pour atteindre 184,8 ME (dont le Fonds pour Risques Bancaires Généraux). Les provisions affectées atteignent en outre 142,1 ME, elles couvrent 64,5% de l'encours en défaut dont la part dans le total des crédits continue de baisser (2,05%, -0,32 pt sur un an).

Le résultat net social s'établit à 20,5 ME, en baisse de -18,5 ME en l'absence de versement de dividende de Crédit Agricole SA qui atteignait 25 ME en 2019. Le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) s'élève à 18,6 ME (impacté notamment par la réduction des plus-values latentes non comptabilisées en social).

Solidité financière

Les réserves de liquidité (titres liquides, créances mobilisables auprès de la Banque Centrale Européenne) s'élèvent à 1,5 milliard d'euros. Le ratio de liquidité à un mois s'élève à 145,6% au 30 juin 2020, pour une exigence réglementaire de 100%.

Les fonds propres prudentiels s'élèvent à 2,2 MdsE, au double de la crise de 2008. La Caisse régionale dispose ainsi d'un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio à 21,72% au 1er trimestre pour une exigence réglementaire à 10,74%.