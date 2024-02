Crédit Agricole de Touraine Poitou : maintient une bonne solvabilité financière

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole de Touraine Poitou s'établit à 282,6 millions d'euros avec un recul de -5,6%, en raison de la baisse de la marge nette d'intérêt suite à la remontée rapide des taux d'intérêts, amortie en partie par la bonne tenue des commissions liée au développement des offres et services ainsi que par les revenus du portefeuille de titres.

Le coût du risque net s'établit à 12,6 ME, avec une baisse de 7,4 ME par rapport à 2022, année qui a connu le renforcement de provisions d'anticipation eu égard au contexte macro-économique.

Le résultat net social s'établit à 66,8 ME, en recul de -3%. Le résultat consolidé (en normes IFRS) est de 111,8 ME, en augmentation de +19,5%, impacté par la revalorisation du portefeuille de participation des filiales.

Le ratio de solvabilité à 26,8% (exigence réglementaire de 11%) est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 110% à fin décembre 2023 (seuil réglementaire à 100%).

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale un dividende de 3,19 euros par CCI, soit un rendement de 4,4% rapporté au cours de 71,8 euros du 29 décembre 2023.

Perspectives 2024

Dans un contexte incertain, la Caisse régionale dispose de fondamentaux solides pour poursuivre son soutien actif à l'économie locale, et l'accompagnement des projets de tous ses clients particuliers, agriculteurs, professionnels, associations, entreprises et collectivités publiques. Elle poursuivra la mise en oeuvre rigoureuse de son projet d'Entreprise 'Ensemble 2025' avec un fort engagement pour les transitions sociétales de long terme, en s'appuyant sur une présence territoriale importante et plus de 1.500 salariés et 750 administrateurs.

La Caisse régionale a fait le choix d'une communication désormais semestrielle. Ainsi, la prochaine publication sera effectuée le 26 juillet 2024, sur la situation intermédiaire au 30 juin 2024.