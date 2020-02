Crédit Agricole de Touraine Poitou : léger tassement du bénéfice consolidé en 2019

Crédit Agricole de Touraine Poitou : léger tassement du bénéfice consolidé en 2019









Crédit photo © iStock

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole de Touraine Poitou s'établit à 287,6 millions d'euros au 31 décembre 2019. Il est en croissance de +2,1%, porté par le volume d'activité sur les crédits et bénéficie du redressement des marchés. Les opérations d'allégement des refinancements futurs réalisées en 2018 créent un effet de base qui compense les effets défavorables de la provision épargne logement et l'impact de la stabilité des prix des services bancaires et de l'accompagnement de la clientèle fragile.

Le poids des encours en défaut baisse de 0,34 point à 2,13% avec un taux de couverture de 65%. Le coût du risque (13,1 ME) intègre essentiellement des efforts de provision des risques futurs.

Le résultat net social, après paiement d'un impôt de 26,5 ME, est en hausse de +1,3% à 68,2 ME pour un résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) de 78,7 ME (-1,7%).

Gage de solidité financière, les fonds propres sont en hausse à 2,2 MdsE. Ils portent le ratio de solvabilité à 20,2% au 31 décembre 2019 pour 10,74% requis.

Dividende

Le Conseil d'Administration de Crédit Agricole de Touraine Poitou proposera à l'Assemblée générale un dividende de 3,24 euros par Certificat Coopératif d'Investissement (CCI), soit un rendement de 2,5% rapporté au cours de 128 euros du 31 décembre 2019. Ce dernier a augmenté de +14% en un an.

Perspectives

Le nouveau plan d'entreprise repose sur le digital et l'humain avec le développement de l'autonomie des clients sur internet et mobile (2,4 millions de connexions par mois sur le nouveau site internet, 143.000 utilisateurs de l'application Ma Banque) et un nombre croissant de plus de 1.000 conseillers présents en proximités pour des entretiens à valeur ajoutée. La qualité perçue par les clients progresse : l'indice de recommandation des agences croît de 8 points en 1 an.

Le maillage du territoire est renforcé par l'ouverture début janvier 2020 d'une 141e agence, au coeur de la ville de Tours où la part de marché poursuit sa croissance.