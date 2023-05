Crédit Agricole de Touraine Poitou : léger repli du résultat net au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, le Produit Net Bancaire de Crédit Agricole de Touraine Poitou s'établit à 62,3 millions d'euros, en recul de -12,3% avec une marge d'intermédiation pénalisée par la remontée rapide des taux ainsi que des effets de base défavorables qui s'atténueront au cours de l'année (produit exceptionnel au premier trimestre 2022 lié à un ajustement de modèle de couverture de taux et reprise de provision sur l'épargne logement). Les commissions liées au développement des offres et services poursuivent leur croissance et les revenus du portefeuille de titres bénéficient du rebond des marchés financiers.

Les charges générales d'exploitation sont maîtrisées (46,5 ME, +1,9% sur un an) tout en contribuant à la sauvegarde du pouvoir d'achat des salariés et en poursuivant les investissements dans l'humain (près de 40 embauches en CDI sur le trimestre), le réseau d'agences et le digital. Une bonne tenue des risques de crédit sur le trimestre, les encours contentieux et en défaut baissent sur un an à 1,43% (-0,20 pt). Ce taux reste sur des niveaux bas. Par ailleurs, la Caisse régionale poursuit son dispositif renforcé d'accompagnement des professionnels pour les aléas climatiques ou économiques.

Le résultat net social s'établit à 14,2 ME, en baisse de 11,2%. Le résultat net consolidé (en normes IFRS) est de 9,3 ME, en recul de -1,6%, avec des effets de base moins pénalisants qu'en normes françaises.

Le ratio de solvabilité est à 27,3% au 31 décembre pour une exigence réglementaire de 10,5%. Il est le gage de la solidité financière de l'établissement et de sa capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 118% pour un seuil réglementaire à 100%.

Perspectives

La Caisse régionale est pleinement mobilisée dans la mise en oeuvre du projet d'Entreprise "Ensemble 2025", lancé en 2022 et visant à accompagner toutes les transitions (énergétiques et sociétales) et toutes les clientèles, en s'appuyant sur des approches innovantes de long terme. Elle continuera également à agir pour le territoire et le renforcement de la cohésion sociale.